Alla cronica mancanza di medici di base nel Terralbese si aggiunge ora un'altra notizia non confortante per le migliaia di pazienti che usufruiscono dell' Ascot. Come conferma anche Alessandro Rosas, portavoce del Comitato della salute, il dottor Ruben Ganassi ha concluso il suo incarico.

«Speriamo di rivederlo in futuro - afferma Rosas - magari a Terralba o in un paese vicino. Questo significa che la situazione resta sempre più critica per tante famiglie che da tempo fanno i conti con la difficoltà di trovare un medico di riferimento».

Rosas ricorda poi, ancora una volta, la natura del servizio: «Gli Ascot sono nati per la mancanza di medici di medicina generale e svolto in forma temporanea, non permanente». Un servizio nato, dunque, come risposta tampone a un'emergenza che invece non accenna a rientrare, in quanto la carenza di medici di medicina generale continua a pesare sulla vita quotidiana dei cittadini, costretti a rivolgersi all'Ascot per visite, ricette e continuità assistenziale.

L'addio del dottor Ganassi lascia così un altro vuoto che si farà sentire, soprattutto per chi in questi mesi aveva trovato in lui un punto di riferimento umano e professionale. Nella sua lettera di saluto, lo stesso Ganassi scrive ai pazienti: «Vi saluto e vi ringrazio per la pazienza, per il tempo atteso e per quello perso, per la comprensione, per la condivisione e per la fiducia». Parole che raccontano il legame nato tra medico e comunità, e che lasciano aperta la speranza di un suo ritorno nel territorio.

© Riproduzione riservata