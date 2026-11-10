In merito all'avvio della concertazione e partecipazione pubblica sulla proposta di variante al Piano di Assetto Idrogeologico annunciata dall' amministrazionecomunale, i consiglieri di minoranza Angelo Masala e Alessandro Campus chiedono che il confronto non si limiti ai soli adempimenti formali previsti dalla legge.

«Vogliamo il massimo coinvolgimento della popolazione, andando oltre il perimetro minimo dettato dalle norme burocratiche. È fondamentale dare a tutti i cittadini la possibilità reale di conoscere nei dettagli i contenuti tecnici, verificare le nuove perimetrazioni e condividere scelte che incideranno sul futuro urbanistico, economico e di sicurezza della nostra città. Deve essere un'occasione concreta di crescita democratica e di trasparenza per l'intera comunità di Bosa».

I due esponenti di opposizione sottolineano la necessità di un percorso condiviso. «Per esprimere un giudizio compiuto, attendiamo la pubblicazione integrale di tutti gli atti tecnici e amministrativi. Coinvolgeremo - annunciamo- esperti qualificati per analizzare la variante, formulare osservazioni puntuali e vigilare affinché a ogni cittadino, impresa o famiglia siano garantiti parità di trattamento, chiarezza di informazioni e piena tutela dei diritti».

Campus e Masala sollecitano assemblee pubbliche e incontri aperti sul territorio, affinché i 30 giorni per le osservazioni non restino una procedura per soli addetti ai lavori, ma vedano la partecipazione consapevole di tutta la cittadinanza.

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