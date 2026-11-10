Un investimento complessivo da circa 4 milioni di euro considerato strategico non solo sul fronte dell’istruzione, ma anche come presidio culturale e sociale per l’intera comunità del Guilcier. La sindaca Patrizia Carta evita di indicare una data precisa, ma la conclusione delle opere del nuovo polo scolastico è ormai dietro l’angolo.

«Contiamo, a inizio 2027 di arrivare alla consegna del caseggiato - annuncia la prima cittadina – che sconta dei ritardi perché il Comune ha dovuto concedere alcune proroghe all’impresa ». Il cantiere era stato aperto nel novembre di tre anni fa, con una tabella di marcia che avrebbe dovuto portare alla conclusione delle opere in tempi più contenuti. Il percorso, però, è stato segnato da diversi contrattempi. Rallentamenti sono arrivati con il ritrovamento di materiali contenenti amianto che ha reso necessarie ulteriori verifiche e interventi di bonifica. A questo si sono aggiunte le modifiche progettuali per il posizionamento degli impianti a energia rinnovabile in prossimità della mensa e la revisione del solaio in legno per adeguarlo alle prescrizioni in materia di sicurezza antincendio. La situazione si è complicata ulteriormente con l’approvazione di una seconda variante di progetto, che ha comportato una sospensione parziale dei lavori sino allo scorso luglio, bloccando gran parte delle attività previste. Alla riapertura del cantiere, altra proroga, concessa a causa delle eccezionali ondate di calore estive e dei ritardi nelle forniture. L’intervento rientra nel programma regionale Iscol@, nell’ambito dell’asse dedicato alle “Scuole del nuovo millennio”. Il progetto prevede l’accorpamento delle scuole dell’infanzia e primaria, mentre diversi ambienti saranno utilizzabili per iniziative culturali, sociali e ricreative aperte all’intera comunità. L’opera è stata finanziata dalla Regione Sardegna con 2 milioni e 700 mila euro, ai quali si sono aggiunti 675 mila euro di cofinanziamento comunale. La cifra salirà a quasi 4 milioni di euro con l’acquisto degli arredi e delle attrezzature, per i quali è prevista una spesa aggiuntiva di circa 600 mila euro con la partecipazione ad un bando regionale.. A chi fa osservare che il nuovo complesso potrebbe apparire sovradimensionato alla luce del calo demografico e dei recenti interventi di riqualificazione dell’edificio che oggi ospita elementari e medie, la sindaca risponde con convinzione. «Noi abbiamo l’ambizione che questa sia vista come la scuola del territorio, capace di attrarre famiglie anche dai paesi vicini grazie alle tante risposte che potrà offrire in termini di scuola a tempo pieno, attività di supporto agli studenti e una super palestra. Non stiamo pensando soltanto agli alunni di oggi, ma a un’infrastruttura destinata a servire il territorio per i prossimi decenni».

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