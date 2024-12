«Le vongole muoiono dal caldo, manca un consistente ricircolo dell’acqua. È una conseguenza del cambiamento climatico. La grave moria di vongole e molluschi è in atto, in questo periodo, per colpa delle alte temperature del mare. Colpa dei cambiamenti climatici che hanno ridotto nel tempo anche gli episodi di vento freddo di maestrale sul nostro litorale», denuncia Antonio Loi, presidente del Consorzio Pesca di Marceddì.

Il rappresentante della Coop di pescatori Loi sostiene che «la mancata produzione è causata dalle acque troppo calde, non si forma un riciclo, indispensabile per la crescita dei molluschi. Con acqua fresca soffrirebbero meno e il ripopolamento ittico sarebbe molto più consistente. Con la temperatura troppo elevata, le vongole non depongono le uova. E ogni vongola depone 100mila uova. I pescatori sono piccoli padroncini che rischiano di farsi schiacciare dalla crisi climatica, stanno cercando dei rimedi, ma non è semplice. Si rischiano anche profondi rincari».

Il fenomeno della tropicalizzazione del mare potrebbe essere limitato drenando i canali, eliminando la sabbia e aumentando la quantità d’acqua i molluschi potrebbero depositare le uova e avere un ciclo di vita normale. Le alterazioni nella biodiversità nelle acque della peschiera stanno creando un nuovo equilibrio tra le specie presenti nell’acqua, ma non sono economicamente vantaggiose per i pescatori. Nella strada 10 del compendio delle bonifiche sarde i pescatori trasportano il pescato per la vendita al dettaglio, ma spesso non hanno la merce più richiesta: le vongole.

«Il canale 17 non è mai stato drenato e pulito, non c'è ossigeno. Gli stagni sono un patrimonio della Regione, se non vengono tutelati prima o poi non si potrà pescare nulla. Un tempo solo dalle vendite delle arselle riuscivamo a ricavare anche 400mila euro all'anno, oggi è solo un sogno», conclude Loi auspicando una grande partecipazione il 19 dicembre a Cagliari per segnalare alla politica sarda il problema dei pescatori. Tra le richieste avanzate c'è anche l'avvio immediato dei lavori di manutenzione straordinaria degli stagni, che sono stati previsti ormai oltre tre anni fa con uno stanziamento complessivo di 6 milioni di euro.

