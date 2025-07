È online da qualche giorno il nuovo sito web del Comune di Palmas Arborea. È realizzato in conformità alle disposizioni raccolte nelle "Linee guida di design per i servizi web della Pubblica Amministrazione" e pubblicate da AGID - Agenzia per l'Italia Digitale. Linee guida che consentono la riconoscibilità istituzionale, per una navigazione ottimale dai dispositivi mobili (smartphone e tablet). Il nuovo portale del Comune fornisce al cittadino le informazioni per accedere con facilità agli uffici, alle notizie, agli avvisi e ai servizi attualmente disponibili e a quelli di prossima attivazione. Il percorso di trasformazione comprenderà la prossima pubblicazione di servizi digitali riprogettati per semplificare il colloquio “cittadino-amministrazione”. Il sito rispetta gli standard W3C, di cui è membro AGID - Agenzia per l'Italia Digitale, per l'accessibilità e la fruizione dei contenuti da parte di utenti disabili.

