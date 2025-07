A Sorradile via libera del Consiglio comunale al nuovo regolamento per il Canone Unico Patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale.

La domanda deve essere presentata 30 giorni prima nel caso che le richieste siano per autorizzazione permanente o in convenzione, 7 giorni prima nel caso siano per autorizzazione temporanea. Diverse poi le variazioni apportate al bilancio. Tra queste poco meno di 60.700 euro di somme ulteriori per il Fondo unico. In aumento anche 11 mila euro per l’affitto di fabbricati. Dall’Unione del Barigadu per progetti che riguardano lo sport sono stati trasferito 11.800 euro. Per l’arredo urbano sono stati stanziati ulteriori due mila euro. Via libera dell’aula anche al nuovo regolamento per l’utilizzo dei locali comunali.

Nel corso della discussione il Consiglio Comunale ha proposto di integrarlo prevedendo la possibilità di autorizzare la concessione dei locali ai residenti ed ai non residenti con priorità assoluta per i residenti. Inoltre di accettare la richiesta di concessione tra il trentesimo e il quindicesimo giorno antecedente l’evento. In casi eccezionali (ad esempio per cerimonie) la richiesta potrà essere anticipata.

