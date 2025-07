Fede e musica. Ad Arborea sono entrati nel vivo gli eventi per la festa patronale del Santissimo Redentore, uno degli appuntamenti più attesi dell'estate. Quest'anno il programma è ricco e si concluderà il 20 luglio. Oggi la messa in onore degli organizzatori della festa, il comitato formato dalle leve 1950, 1975 e 2000. Venerdì 18 luglio andrà in scena la serata clou con il grande concerto di Giusy Ferreri: la cantautrice incanterà piazza Maria Ausiliatrice con i suoi più grandi successi. Dopo il concerto ancora musica con i dj Sergio e Maria, accompagnati da Alex The Voice al microfono. Sabato di nuovo in piazza alle 21:30 con l'Arborea Summes Festival, che vedrà sul palco dj Lillo, Danyjeey e Merk & Kremont. Chiuderà il dj oristanese Sandro Azzena. Domenica pomeriggio la tradizionale processione in onore del Santissimo Redentore a partire dalle 17:30. Non mancheranno i trattori, i cavalieri e gruppi folk “San Ciriaco” di Terralba, “Santa Mariedda” di Marrubiu e “Santa Maria” di Guspini. Il corteo sarà accompagnato dalla banda musicale di Marrubiu. Alle 19 la messa in onore del santo patrono con i canti a cura del coro di Santa Cecilia. Alle 22 piazza Maria Ausiliatrice si animerà con il gruppo musicale “On the road band”.

