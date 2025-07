Medaglie, emozioni, lacrime e tanta gioia per avercela fatta, nonostante tutto. Una grande squadra “speciale” pochi giorni fa ha portato in alto la bandiera sarda.

Oramai è diventata una chiusura di stagione per la danza sportiva paralitica la partecipazione al Campionato Italiano di Categoria Fidesm a Rimini 2025 per la scuola di danza Masa Fitness Club. Grazie a Marta Concas e il tecnico federale Mara Meloni la scuola ha portato a casa medaglia e tanti sogni diventati realtà. Sul podio, Marta ha conquistato il primo posto nel Solo Freestyle con la coreografia Samara, e sempre primo posto nel Conventional nei 5 balli: waltz, samba, tango, rumba e jive. Con la coreografia "Due vite", eseguita in coppia con Mara Meloni, ha ottenuto il secondo posto nel Combi Freestyle.

Grande emozione anche per la prima esibizione in assoluto con le cinghie aeree, che ha visto Marta e Mara protagoniste in esperimento coraggioso e innovativo premiato con il primo posto.

La scuola ci tiene a ringraziare con affetto tutti coloro che rendono possibile questo percorso: Susy Saliceti, Ennio Piras, Sandro Murru, Simone Luca Sanna, Vanessa Naseddu, Mara Serra, le famiglie, i tifosi da casa e soprattutto i genitori, veri motori di un cammino fatto di passione, pazienza e sacrifici. Per Masa Fitness Club il concetto di danza è chiaro: «La disabilità – ricordano gli insegnanti – è solo negli occhi di chi guarda».

