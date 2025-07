Opportunità formativa interessante per i giovani, di tutto il territorio regionale, di lavorare con un tirocinio retribuito per conto del Comune nell’ambito del Progetto Borghi del PNRR. Il Comune ha indetto una selezione per un percorso di stage retribuito nell’ambito del progetto Borghi, rigenerazione socio-culturale che ha portato in dote a Seneghe 1 milione e 600mila euro nel 2022.

Possono partecipare i giovani tra i 18 e i 40, essere residenti in Sardegna da almeno un anno, avere il diploma di scuola superiore. Sono previsti 5 voucher del valore di € 7.173,60 ciascuno, per un’esperienza di sei mesi nel settore culturale, per contribuire a organizzare le attività già programmate con il progetto Borghi.

Le domande vanno inoltrate, entro il prossimo 24 luglio, via pec all’ufficio protocollo: protocollo.seneghe@legalmail.it

