Cambio ai vertici in tre istituti scolastici. Per il prossimo anno anche in provincia di Oristano c'è cambio qualche guardia tra i dirigenti scolastici. Lo ha reso noto il sindacato Gilda, dopo che il ministero dell'Istruzione, tramite l'Ufficio scolastico regionale, ha ufficializzato le nuove nomine e conferme, con un decreto firmato dal direttore generale Francesco Feliziani. Le modifiche riguardano tre istituti. Il dirigente Alessandro Cortese dopo anni ha lasciato l'istituto di San Vero Milis per approdare in quello di Bosa. Antonina Caradonna lascia invece Bosa, dove era arrivata lo scorso anno dal Comprensivo 1 di Oristano, per prendere l'incarico a San Vero Milis. Si cambia anche a Samugheo. Il dirigente Serafino Piras, dopo aver guidato l'Istituto comprensivo dal 2019 guiderà quello Industriale Othoca di Oristano. Qui da pochi giorni ha lasciato le redini Franco Frongia, dopo cinque anni di lavoro e il recente pensionamento. A Samugheo per ora non si sa chi arriverà.

