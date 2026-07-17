Lo sport resta il biglietto da visita con cui Oristano prova a conquistare nuovi visitatori. Nei prossimi mesi la città ospiterà una serie di manifestazioni di rilievo nazionale e internazionale, puntando su eventi capaci di richiamare atleti, tecnici e appassionati e di trasformarsi in un volano per il turismo e l’economia locale.

Il primo appuntamento sarà a Torregrande con l’Eolo Beach Contest, torneo internazionale ITF di beach tennis in programma dal 30 luglio al 2 agosto. Dal 21 al 23 agosto debutterà invece l’Eolo Sardinia Water Festival, inserito per la prima volta nel circuito internazionale Beach Culture World Tour 2026, che quest’anno farà tappa in appena cinque nazioni. A settembre spazio alla 16ª Open Water Challenge Oristano, che ospiterà la finale del Campionato italiano di Wingfoil, portando in città i migliori specialisti della disciplina.

Nella delibera con cui concede il patrocinio agli eventi estivi, la Giunta sottolinea che il calendario è «destinato a richiamare un vasto pubblico di atleti e visitatori da tutto il mondo» e a produrre ricadute positive sull’economia e sull’immagine turistica del territorio.

La stagione si chiuderà dal 20 al 22 novembre con gli Europei di danza sportiva paralimpica in carrozzina al Palasport di Sa Rodia. Sono attese 20 nazioni e circa 250 persone tra atleti, accompagnatori e staff. Accanto alle competizioni sono previste anche escursioni per far conoscere ai partecipanti il patrimonio paesaggistico, culturale ed enogastronomico dell’Oristanese. Per l’amministrazione comunale, il connubio tra sport e turismo rappresenta «un’indiscussa leva per lo sviluppo economico strategico» della città.

© Riproduzione riservata