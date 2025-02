Il Comune di Simala, nei giorni scorsi, ha pubblicato un avviso rivolto ai residenti che hanno un immobile in vendita nel territorio comunale.

Un’iniziativa dell’amministrazione comunale che, nei prossimi mesi, intraprenderà una campagna comunicativa per diffondere, sul territorio europeo, le opportunità immobiliari presenti a Simala. «L’obiettivo del progetto – commenta il sindaco Gianmarco Atzei - è fare un censimento delle case in vendita, inserirle in modo ordinato su un’apposita sezione del sito www.exploresimala.it, corredate da planimetria, prezzo di vendita, materiale fotografico e altre informazioni utili, in modo poi da avere la possibilità, attraverso una mirata campagna di comunicazione, di incrociare domanda e offerta, e cercare di attrarre nuovi residenti e nuove famiglie».

I proprietari interessati a inserire il proprio immobile tra quelli pubblicizzati, potranno consegnare la richiesta (moduli disponibili sul sito istituzionale dell’ente, in municipio o nei canali social del Comune), a mano agli uffici comunali o via e-mail (indirizzo protocollo@comune.simala.ot.it).

«Nel sito – conclude Atzei - verranno inoltre pubblicati bonus e incentivi previsti in caso di acquisto o ristrutturazione di immobile o di cambio di residenza nel nostro territorio. Il servizio, totalmente gratuito, consentirà ai proprietari delle case in vendita, o disponibili per l’affitto, di pubblicizzare il proprio immobile nel territorio Europeo».

