Giochi e arredi per rendere più vivibili gli spazi pubblici di Silì: fa un ulteriore passo avanti l’intervento di riqualificazione del sistema delle aree verdi della frazione. Con l’aggiudicazione della gara per la fornitura e la posa delle attrezzature ludiche e degli elementi di arredo urbano, il progetto entra ora nella fase operativa.

L’appalto è stato assegnato alla società Proludic di Castelnuovo Scrivia (Alessandria), che ha presentato l’offerta migliore sotto il profilo tecnico ed economico. Il ribasso del 29,54% sull’importo a base d’asta di circa 694 mila euro ha portato il valore dei lavori a poco meno di 490 mila euro (597 mila con l’Iva).

“Con questo progetto – dichiara il Sindaco di Oristano Massimiliano Sanna – proseguiamo con determinazione il programma di interventi legati alla Qualità dell’abitare, investendo sulla frazione più popolosa della città. Silì è al centro di una visione che punta a spazi pubblici più curati, accessibili e capaci di rispondere ai bisogni quotidiani delle persone, rafforzando il senso di comunità”.

La rigenerazione interesserà quattro aree lungo la direttrice est-ovest, a sud del Tirso e del canale di bonifica: l’area nei pressi del cimitero, il quartiere PEEP, via Martiri del Congo e il Parco della Maddalena. Il progetto prevede pavimentazioni naturali in calcestre, arbusti della macchia mediterranea e alberature autoctone, oltre a pergole nelle aree più ampie e a una piattaforma belvedere nel Parco della Maddalena.

“La qualità dell’abitare passa anche dalla cura dell’ambiente e degli spazi verdi – sottolinea l’Assessore all’Ambiente Maria Bonaria Zedda –. Questo progetto coniuga sostenibilità, attenzione al paesaggio e benessere delle persone, attraverso materiali naturali, vegetazione autoctona e soluzioni capaci di migliorare il microclima e ridurre nel tempo i costi di manutenzione. In tutte le aree saranno installati panchine, cestini e rastrelliere per biciclette. Nel Parco della Maddalena sorgerà un’area attrezzata con strutture ludiche e giochi naturali, mentre nell’area grande nei pressi del cimitero sarà realizzata un’area giochi per bambini con pavimentazione in gomma colata”.

