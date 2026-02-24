La cappella di Sant'Ignazio, luogo simbolo e identitario del paese del Sarcidano, si fa bella. Da pochi giorni sono iniziati i lavori di restauro della cappella di Sant’Ignazio all’interno della chiesa dei Santi Ambrogio e Ignazio.

L'intervento, reso possibile da un contributo della Regione di 66mila euro chiesto dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Salvatore Argiolas, mira a tutelare e conservare al meglio uno dei monumenti più importanti del paese, garantendone poi la fruibilità in sicurezza. L'intervento prevede la sostituzione di diverse lastre del rivestimento laterale in marmo rosso con altre simili e la manutenzione del tetto e del lucernario della cappella per evitare infiltrazioni d'acqua che ormai da tempo hanno compromesso alcune superfici interne.

Il progetto, curato dall’architetto Martino Picchedda, sarà realizzato sotto la gestione tecnica della Comunità Montana Sarcidano Barbagia di Seulo. I lavori sono stati affidati invece all’impresa Mariano Paba di Aritzo.

