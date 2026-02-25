L'obiettivo è quello di promuovere una cultura inclusiva e consapevole, capace di valorizzare il contributo delle donne nella società e di educare le nuove generazioni ai principi dell’uguaglianza e del rispetto reciproco. In occasione della Giornata internazionale della donna, il Comune di Cabras promuove tre appuntamenti dedicati alla riflessione, al confronto e alla sensibilizzazione sui temi della parità di genere, del rispetto e del superamento degli stereotipi.

Un programma articolato, pensato per coinvolgere un pubblico ampio — adulti, famiglie e giovani —

attraverso tre distinti momenti culturali e formativi. Il primo appuntamento è in programma giovedì 5 marzo alle 18 presso la biblioteca comunale, con la presentazione del libro Imperfetto femminile di Daniela Nurra. Sarà un’occasione per approfondire, attraverso la letteratura, il racconto dell’identità femminile nelle sue molteplici sfaccettature. L’ingresso è libero. Si prosegue venerdì 6 marzo alle 18 nell’Aula Magna della scuola secondaria di primo grado in via

Trieste, con la presentazione del libro Madri di Lorenzo Braina. L’incontro, inserito nel ciclo di

appuntamenti educativi dedicati alla genitorialità curati dallo psicopedagogista, offrirà spunti di riflessione

sul ruolo educativo, sulla donna e sulle dinamiche familiari contemporanee. L’ingresso è libero. Il programma si conclude la mattina di sabato 7 marzo con la terza edizione dell’evento “Non sono una principessa. Storie di donne che hanno scritto il loro destino”, rivolto agli studenti e alle studentesse. Tre figure femminili porteranno la propria testimonianza per stimolare una riflessione profonda sui temi della parità di genere, della cultura del rispetto e del contrasto a ogni forma di discriminazione.

© Riproduzione riservata