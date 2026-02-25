La squadra alla guida della Asl 5 di Oristano ora è al completo. La direttrice generale Grazia Cattina ha nominato il direttore sanitario, quello amministrativo e quella dei servizi socio-sanitari che la affiancheranno nella gestione dell’azienda. Il nuovo direttore sanitario è Roberto Irde, medico specialista in Patologia Clinica e in Allergologia e Immunologia Clinica. Dal 2011 dirige la struttura complessa del Laboratorio Analisi della Asl 5, che comprende i tre Laboratori analisi di Oristano, Ghilarza e Bosa e coordina i punti prelievo della provincia.

Salvatore Angelo Miscali è invece stato designato alla direzione amministrativa. Laureato in Giurisprudenza e avvocato, dal 2008 è dirigente presso la Asl 5 di Oristano alla guida dell’Ufficio legale e contenziosi. A ricoprire il ruolo di direttrice dei servizi socio-sanitari sarà invece Marina Cossu. Laureata in Medicina e Chirurgia con specializzazione in Medicina del Lavoro, dal 1994 ha prestato servizio presso la divisione generale di Medicina generale dell’ospedale San

Martino di Oristano, mentre dal 2001 ha lavorato nell’Unità Operativa di Diabetologia. “Si tratta di tre professionisti di grande esperienza, che conoscono da vicino il personale, i servizi e le strutture della Asl 5 di Oristano e che potranno fornire un importante contributo nel miglioramento dell’organizzazione degli aspetti sanitari, socio-sanitari e amministrativi dell’azienda - afferma la direttrice generale Grazia Cattina - Adesso che la squadra è completa, potremo affrontare le sfide che ci attendono con maggiore rapidità ed efficacia”.

© Riproduzione riservata