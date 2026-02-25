L'obiettivo è rendere il centro storico più sicuro e funzionale. A Laconi pochi giorni fa sono iniziati i lavori per la riqualificazione della piazza Sant'Antonio, da sempre teatro del tradizionale falò dedicato appunto al Santo. Gli interventi prevedono il rifacimento della pavimentazione in cemento, la realizzazione di una "via di fuga" verso la via Sant'Antonio e il posizionamento di un idrante, indispensabile per consentire lo svolgimento delle manifestazioni. Ma non solo. Il progetto prevede infatti anche la realizzazione di nuovi gradini per l'accesso al palco e di diverse sedute per i partecipanti nella parte nord della piazza. Gli interventi, voluti fortemente dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Salvatore Argiolas, costituiscono il primo lotto funzionale di un progetto più ampio denominato "Santuario di Sant'Ignazio" che prevede anche il rifacimento della pavimentazione della parte bassa della via Sant'Antonio e della via Satta verso la parrocchia. I lavori, finanziati per un totale di 130 mila euro, per metà dalla Regione e per metà dal Comune di Laconi, sono stati progettati dall’ingegnere Antonello Spanu. Si sta occupando dei lavori l’impresa edilizia Loi di Elmas.

