Il Comune di Siapiccia ha pubblicato il bando denominato “Siapiccia in Comune… Insieme per Apprendere”. Attraverso questo progetto l’ente intende implementare le azioni a sostegno delle fasce giovanili della popolazione residente.

L’obiettivo è prevenire disagio e devianze, supportando i giovani nell’ingresso nel mercato del lavoro. Il progetto è mirato alla fascia d’età che va dai 18 ai 35 anni, non ancora stabilmente inserita nel mondo del lavoro.

In base alle domande pervenute, gli ammessi collaboreranno con gli uffici comunali per due mesi e per 15 ore settimanali.

Le attività svolte saranno divise in 3 fasi di apprendimento: la prima sulla struttura del Comune, la seconda sul funzionamento degli uffici, mentre nella terza ai giovani verranno affidati dei compiti.

Potranno partecipare i cittadini dai 18 ai 35 anni con un diploma di Scuola Secondaria di II° grado, non destinatari di misure di sostegno, che non svolgano attività lavorativa e non siano idonei in graduatorie in posizione utile all’assunzione.

La scadenza per la presentazione delle domande è prevista per il 12 aprile.

