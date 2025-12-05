Dopo il successo della scorsa edizione, anche quest’anno, a Siapiccia, verrà riproposta “La posta di Babbo Natale”. L’iniziativa, arrivata alla seconda edizione, è ideata e realizzata dalla Pro loco. Nella piazza di fronte a Comune, infatti, è stata collocata la cassetta della posta di Babbo Natale, dove i bambini potranno consegnare la letterina. L’iniziativa, gratuita, è offerta dalla Pro loco ed è aperta anche ai bambini non residenti. Nella lettera da consegnare a Babbo Natale, oltre all’indirizzo del destinatario, dovrà essere inserito il nome e l’indirizzo del mittente e andrà imbucata entro la sera del 15 dicembre.

