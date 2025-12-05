Natale con la tradizione del paese. A Santa Giusta domani e dopo, quindi sei e sette dicembre, in piazza Othoca, è in programma l’evento “Natale in Laguna con i fassonis". Si comincia alle 10 con l’apertura della mostra sulle imbarcazioni di giunco e del presepe lagunare.

Che sarà anche questa volta una vera opera d'arte: attorno alla stalla della Natività , costruita rigorosamente con erbe palustri, ci sono tutti i simboli del paese: la laguna, il ponte romano, la basilica, l'anguilla di Marte ma soprattutto i fassonis.

L'obiettivo è quello di far parlare e raccontare la regata dei fassonis durante tutto l'anno e non solo in occasione dell'evento, ad agosto. Poi l’apertura degli stand. Alle 10.30 inizieranno i laboratori creativi per i bambini. Il pomeriggio è previsto l’arrivo dello zampognaro, poi giochi e truccabimbi. Alle 19 30 la cena a cura della Pro loco che offrirà gratuitamente la pasta con le cozze.

Alle 20 si esibirà il gruppo folk Mindizzu formato da sole bambine. A seguire balli sardi per tutti. Domenica 7 dicembre, alle 10,30 è previsto lo spettacolo natalizio per i bambini e alle 13 il pranzo a cura della Pro loco e della cooperativa dei pescatori.

Alle 15,30 i bambini accoglieranno l’arrivo di Babbo Natale. E ci sarà anche l’apertura del villaggio natalizio. Alle 18 la castagnata.

