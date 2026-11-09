Un tuffo nel passato. Quando ottocento anni fa, nel novembre del 1226, Santa Giusta fu teatro di un importante avvenimento per la storia religiosa e politica della Sardegna: il sinodo convocato dal legato pontificio Gottifredo dei prefetti di Vico, che riunì nell'antica città i prelati dell'isola.

A distanza di otto secoli, quell'evento sarà al centro di “In Supernis Sapientiam”, iniziativa organizzata in occasione dell'ottavo centenario del Sinodo di Santa Giusta, in programma venerdì 13 novembre 2026, alle 18, nella Basilica di Santa Giusta. Il concilio del 1226 si svolse in una fase particolarmente delicata della storia sarda, segnata dalle tensioni tra il papato, i regni giudicali e i poteri pisani. Le disposizioni emanate in quell'occasione mrecepirono e adattarono alla realtà dell'isola alcuni principi del IV Concilio Lateranense del 1215, affrontando questioni di grande rilevanza per la vita ecclesiastica e sociale del tempo.

Le costituzioni conciliari disciplinavano, tra gli altri aspetti, le elezioni episcopali, la condotta del clero, l'amministrazione dei patrimoni ecclesiastici, la formazione sacerdotale, i matrimoni e la vita religiosa dei fedeli. Particolare attenzione era riservata anche alla tutela delle prerogative della Chiesa dalle ingerenze dei poteri laici e ai rapporti sociali e di dipendenza servile. Il programma della serata si aprirà con i saluti di monsignor Roberto Caria, Arciprete della Basilica di Santa Giusta, Erika Vivian, presidente dell'Istar, e Vittorio Cau, presidente dell'associazione culturale Deris, Oe e Crasa. Seguirà l'intervento di Mauro Sanna, dottore di ricerca in Storia medievale, dal titolo «Ad resecanda vitia et plantandas virtutes». La relazione approfondirà il significato delle costituzioni conciliari, ricostruendo il contesto politico e sociale della Sardegna del XIII secolo e distinguendo gli obiettivi della legislazione ecclesiastica dalla sua effettiva applicazione, che le fonti storiche superstiti non consentono di accertare pienamente.

L'incontro sarà introdotto e coordinato da Giampaolo Mele, direttore scientifico dell'Istar. La serata si concluderà con il concerto “Psallant”, dedicato ai canti mariani liturgici e della tradizione popolare sarda, eseguiti dal complesso vocale di Nuoro diretto da Franca Floris. L'iniziativa è promossa dalla parrocchia di Santa Giusta Vergine Martire, dall'Istar– Istituto Storico Arborense e dall'associazione culturale Deris, Oe e Crasa, con il sostegno della Regione. L'ingresso è libero.

© Riproduzione riservata