Gli obiettivi sono diversi: migliorare la funzionalità dell’area Pip del paese, favorire lo sviluppo economico locale e rendere il territorio più attrattivo per le imprese. Il Comune di San Nicolò d’Arcidano ha ottenuto un finanziamento pari a 600.000 euro dalla Regione, a seguito della partecipazione a un avviso pubblico regionale, finalizzato al sostegno di interventi infrastrutturali a favore delle aree produttive. Oggi è stata formalmente firmata la convenzione tra l’amministrazione e la Regione, relativa alla concessione del finanziamento destinato ai lavori. “L’intervento - commenta il sindaco Davide Fanari - è finalizzato al completamento delle opere pubbliche esistenti, nonché alla realizzazione ex novo di opere pubbliche e infrastrutture di interesse comunale. Un altro importante risultato ottenuto dall’amministrazione che rappresenta un passo significativo nel percorso di valorizzazione delle aree produttive comunali e di rafforzamento delle infrastrutture a servizio del tessuto economico di San Nicolò d’Arcidano. Il completamento delle opere di urbanizzazione del Pip, consentirà di migliorare i servizi e le infrastrutture a disposizione delle imprese, creando condizioni più favorevoli per nuovi investimenti e per la crescita economica locale. Ringraziamo la Regione Sardegna per l’attenzione dimostrata nei confronti del nostro Comune, continuiamo a lavorare con determinazione per intercettare risorse utili allo sviluppo di San Nicolò d’Arcidano”. “Nonostante il nostro Pip - commenta il Consigliere regionale Emanuele Cera, nonchè vice sindaco - sia nato in uno dei momenti di maggiore crisi del sistema produttivo e successivamente alla realizzazione di altre importanti aree industriali, come quelle di Marrubiu e Terralba, sta oggi riscuotendo un interesse crescente da parte delle aziende. Anche grazie a diversi finanziamenti regionali, abbiamo continuato e continuiamo a investire per migliorare e valorizzare l’area, rendendola sempre più attrattiva per le imprese. Attualmente sono numerose le richieste per l’insediamento produttivo, un segnale concreto che ci spinge a proseguire nel percorso di urbanizzazione e di potenziamento dell’area”.

© Riproduzione riservata