Giovani e sport a Morgongiori: dal Comune contributi alle famiglieLe domande possono essere inviate sino al 22 dicembre
Il Comune di Morgongiori ha pubblicato un avviso per la concessione di contributi in favore delle famiglie per l’iscrizione e la frequenza dei figli minori alle attività sportive per la stagione sportiva 2024/2025. Nello specifico, il periodo che verrà preso in considerazione è quello che va da settembre 2024 a giugno 2025.
Destinatari dell’intervento le famiglie dei minori di 18 anni che hanno praticato uno sport presso strutture e centri dotati di personale istruttore qualificato e per discipline riconosciute dal Coni. Il contributo, per ciascun minore, non potrà essere superiore a 250 euro, dopo presentazione delle regolari pezze giustificative delle spese sostenute relative al periodo di frequenza. Inoltre, è finanziabile una sola attività per minore. Le domande dovranno essere presentate entro il 22 dicembre a mano all’Ufficio Protocollo o via mail o via PEC agli indirizzi del Comune.