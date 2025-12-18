Il Comune di Morgongiori ha pubblicato un avviso per la concessione di contributi in favore delle famiglie per l’iscrizione e la frequenza dei figli minori alle attività sportive per la stagione sportiva 2024/2025. Nello specifico, il periodo che verrà preso in considerazione è quello che va da settembre 2024 a giugno 2025.

Destinatari dell’intervento le famiglie dei minori di 18 anni che hanno praticato uno sport presso strutture e centri dotati di personale istruttore qualificato e per discipline riconosciute dal Coni. Il contributo, per ciascun minore, non potrà essere superiore a 250 euro, dopo presentazione delle regolari pezze giustificative delle spese sostenute relative al periodo di frequenza. Inoltre, è finanziabile una sola attività per minore. Le domande dovranno essere presentate entro il 22 dicembre a mano all’Ufficio Protocollo o via mail o via PEC agli indirizzi del Comune.

