“Un’istella a mesunotte” è il concerto di Natale per vivere il senso più profondo della Natività di Gesù. Giunto alla 26ma edizione è organizzato dal Coro Polifonico Ars Antiqua, attivo da tanti anni nella valorizzazione della musica e delle tradizioni locali.

Appuntamento sabato 20 dicembre, alle 19.30, nella parrocchia Maria Immacolata, per celebrare con la musica uno dei momenti solenni della Cristianità, che consolida quindi il valore della comunità. Apriranno il concerto le Voci Bianche, i bambini della Scuola Primaria di Seneghe, diretti dal docente di pianoforte Patrizia Ibba, realizzato dal Coro Ars Antiqua in collaborazione con la scuola.

Poi sale sul palco il Coro Polifonico Ars Antiqua di Seneghe, diretto dal maestro Massimo Dotto e accompagnato al pianoforte da Patrizia Ibba, insieme al coro ospite “Amici della Musica di San Vero Milis”, diretto dalla maestra Ramona Careddu.

Gran finale con il giovane Su Cuntrattu Sa ‘Ena, impegnato a portare avanti la tradizione del canto a Cuntrattu seneghese, strettamente legato al canto a tenore, riconosciuto dall’Unesco come patrimonio culturale immateriale dell’umanità. Questa espressione musicale non valorizza solo le melodie, ma anche la lingua sarda, contribuendo a mantenerne viva la memoria e l’identità culturale del territorio.

L'evento è oragnizzato da Ars Antiqua, con la collaborazione del parroco don Fabio Brundu, quindi Federcori e Chorus Inside Sardegna, Scuola Primaria, i genitori degli alunni, con il patrocinio della Regione Sardegna e Amministrazione Comunale di Seneghe.

© Riproduzione riservata