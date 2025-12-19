Sedilo, dalla Regione arrivano i finanziamenti per i beni archeologiciIl Comune riceverà 650mila euro per la riqualificazione e la messa in sicurezza del Parco di Iloi
Arrivano dalla Regione risorse importanti per la valorizzazione e la tutela dei beni archeologici nel Guilcier, che contribuiranno a rafforzare la salvaguardia di un patrimonio unico, recentemente riconosciuto dall'UNESCO come Patrimonio dell'Umanità. In particolare, il Comune di Sedilo riceverà 650mila euro per la riqualificazione e la messa in sicurezza del Parco archeologico di Iloi.
Nella ripartizione dei circa 16 milioni di euro, provenienti da fondi Fsc spicca invece il finanziamento di 600 mila euro alle domus de janas di Ispiluncas (Sas Preccas) a Sedilo, 300 mila euro al villaggio prenuragico di Serra Linta, sulle sponde del lago Omodeo. investimenti che segnano un passo decisivo per la tutela, la conservazione e la fruizione di un patrimonio di straordinario valore storico e identitario.
Soddisfatto il consigliere regionale Peppino Canu. «Questi finanziamenti – evidenzia- rappresentano un segnale concreto di impegno e un'opportunità significativa di crescita culturale e di sviluppo sostenibile per il territorio». Il riconoscimento Unesco delle domus de janas conferisce a questi siti una rilevanza internazionale, rafforzando l'impegno delle istituzioni regionali nella loro promozione».