Incidente e strada bloccata sulla 131 Dcn, direzione Abbasanta, in territorio di Ghilarza.

Secondo le prime informazioni sono coinvolti un autocarro e un’auto. Uno dei feriti è stato soccorso dagli operatori del 118 e trasferito in ospedale in codice rosso.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, che dopo le prime cure prestate ai coinvolti, si sono messi al lavoro per liberare la carreggiata.

La circolazione ha subito pesanti rallentamenti.

(Unioneonline)

