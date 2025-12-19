l’incidente
19 dicembre 2025 alle 09:49aggiornato il 19 dicembre 2025 alle 10:45
Scontro tra un’auto e un autocarro sulla 131 Dcn, un ferito graveLo schianto all’altezza di Ghilarza: circolazione bloccata in direzione Abbasanta
Incidente e strada bloccata sulla 131 Dcn, direzione Abbasanta, in territorio di Ghilarza.
Secondo le prime informazioni sono coinvolti un autocarro e un’auto. Uno dei feriti è stato soccorso dagli operatori del 118 e trasferito in ospedale in codice rosso.
Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, che dopo le prime cure prestate ai coinvolti, si sono messi al lavoro per liberare la carreggiata.
La circolazione ha subito pesanti rallentamenti.
(Unioneonline)
