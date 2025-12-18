Bosa, la Giunta approva il progetto per il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbaniL’appalto prevede un importo annuo a base d’asta di oltre 2,1 milioni di euro
Dopo l’approvazione del documento tecnico in Consiglio comunale, anche la Giunta ha licenziato il progetto esecutivo per il nuovo servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani e assimilati, valido per il periodo 2026-2033. L’appalto, predisposto dall’ingegnere Patrizio Sanna, prevede un importo annuo a base d’asta di oltre 2,1 milioni di euro, per un totale settennale di circa 14,8 milioni, con possibilità di proroga fino a nove anni complessivi.
Il piano introduce un sistema integrato di raccolta “porta a porta”, la gestione dell’ecocentro comunale, l’allestimento di isole ecologiche mobili e del Centro del Riuso, oltre a servizi complementari come la pulizia delle spiagge, il diserbo stradale e campagne di sensibilizzazione rivolte ai cittadini. La delibera recepisce i criteri ambientali minimi e le linee guida regionali, puntando su sostenibilità, tracciabilità dei conferimenti e tariffazione puntuale.
Un progetto che secondo gli intendimenti dell'esecutivo Marras mira a migliorare le performance di igiene urbana e a rafforzare la tutela ambientale, garantendo continuità e qualità del servizio.