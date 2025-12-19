Un’iniziativa che abbraccia tutti le ragazze e i ragazzi che risiedono in uno dei Comuni della Fondazione Parte Montis, quella in programma questo pomeriggio a Masullas.

I giovani di Masullas, Morgongiori, Pompu e Siris, infatti, potranno vivere un pomeriggio di pattinaggio sul ghiaccio gratuitamente. Coloro che hanno un’età inferiore ai 18 anni, dunque, potranno utilizzare la pista posizionata in piazza Pinna, a Masullas, dalle 15 alle 20. L’accesso sarà completamente gratuito. Un intero pomeriggio all’insegna dello svago.

«Abbiamo pensato – commenta Ennio Vacca, presidente della Fondazione Parte Montis e sindaco di Masullas – potesse essere una bella occasione per creare un momento di incontro tra i ragazzi dei 4 comuni, affinché potessero divertirsi tutti assieme».

