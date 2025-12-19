Al via gli appuntamenti di Natale anche a Villaurbana. L’organizzazione è a cura della Pro loco, in collaborazione con il comitato Santa Margherita e la Consulta “Fili d'Argento” e il patrocinio del Parco Monte Arci e del Comune di Villaurbana. Il cartellone, intitolato “Villaurbana our Christmas together”, inizierà domani, sabato 20 dicembre. “Opening show” alle 16, nelle vie del Centro Storico, con l’apertura dei mercatini natalizi e dei punti di ristoro; il benvenuto sarà curato da “Girogirando con i bollari”. Alle 16.30 spettacolo di Giocoleria acrobatica e non solo, con “Mark Animazione”, oltre ai giochi e le danze di “Elfa Deny”. Alle 18.15 il via allo spettacolo itinerante “L’armonia della danza e lo spirito del fuoco”. Alle 18.30, nei locali della Casa del Pane, il concerto “Movin’on Up Gospel Choir”, di Olbia. Dalle 20 musica e intrattenimento e alle 22.30 chiusura con Dj Set. Domenica 21 la giornata “Tradizione e Luci”. Alle 12 l’apertura dei Mercatini Natalizi. Alle 15, nella “Casa del Pane”, musica e balli. Nel centro storico, alle 16, animazione con giochi, sculture di palloncini, truccabimbi e Elfy magici. Alla stessa ora, il concerto del coro “Istelotte” di Dorgali. Alle 17 spettacolo itinerante di luce e chiusura, alle 18, con il concerto chitarra e voce del duo “New Comers”. Appuntamenti che poi proseguiranno il 28 e 31 dicembre e il 5 gennaio.

© Riproduzione riservata