Il concerto per festeggiare il santo Natale e promuovere un clima di pace e serenità, e stemperare ansie e paure. Sabato 20 dicembre nella chiesa parrocchiale di San Pietro Apostolo, alle 19, con ingresso libero.

Sarà la Polifonica lussurgese Claudio Monteverdi diretta da Barbara Cossu a fare gli onori di casa, ospitando la Polifonica “Anna Baglivi” di San Giovanni Suergiu diretta da Antonino Collu e Gustavo Gini, con canti della tradizione natalizia. Protagonista anche il pianista Gini, che suonerà al pianoforte brani classici di grandi compositori del Settecento e dell’Ottocento.

Il Concerto di Natale a Santu Lussurgiu è ormai divenuto di respiro nazionale: inserito nel Cartellone di NATIVITAS promosso dalla Feniarco per il periodo Natalizio, che si propone di diffondere un messaggio di pace e promuovere la valorizzazione del canto nelle sue molteplici forme: classico, moderno, popolare, sacro e profano.

La kermesse musicale è organizzata dalla Polifonica Monteverdi, in collaborazione con Feniarco e Fersaco, con il patrocinio di Regione, Comune, Diocesi di Alghero-Bosa e Parrocchia Santu Lussurgiu.

