Domenica 4 maggio, a Ruinas, è in programma la passeggiata ecologica “Sa Carrella de sa Lissia”, ideata dal Comitato San Teodoro 2025.

Il programma della giornata prevede il punto d’incontro nei parcheggi del campo sportivo comunale “Su Legau”. Alle 8 il via alle iscrizioni, mentre la partenza è fissata per le 9. Il percorso, della lunghezza di circa 5 chilometri ha una difficoltà media.

Al termine della passeggiata è previsto il pranzo negli spazi comunali in località “Benas”. Per il pranzo è prevista una contribuzione (menu con un primo, due secondi, contorno, formaggio, pane e dolce, oltre alle bevande).

Sarà l’occasione per ripercorrere il tragitto che le donne ruinesi, in passato, facevano per recarsi al fiume a lavare i panni.

