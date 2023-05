C’è chi spiega che tutto fila liscio. Ma anche chi invece ammette che in Giunta i problemi e le diatribe ci sono. Dopo le dimissioni di Simona Loddo, che da pochi giorni non è più la vicesindaca del Comune di Riola Sardo in seguito ad alcuni problemi avuti con il primo cittadino Lorenzo Pinna, intervengono anche alcuni assessori.

Sul fatto che Loddo, ora semplice consigliera di maggioranza, si sentisse vice solo sulla carta, visto che a suo dire non ha mai potuto alleggerire la mole di lavoro del sindaco, come invece voleva fare, l’assessore alla Cultura Rosina Lochi spiega: «Ognuno vive in maniera diversa determinate situazioni. Sulla sua decisione è giusto non entrare in merito. È chiaro che anche nel nostro gruppo i problemi ci sono, come in tutte le amministrazioni. Bisogna superarli e andare avanti».

Sulla vicenda interviene anche l 'assessore ai Lavori Pubblici, sport e Pubblica Istruzione Davide Demontis, nonché nuovo vice sindaco: «Nessun malumore, non siamo assolutamente divisi. La stessa Loddo mi ha chiamato per farmi gli auguri dopo aver ricevuto il nuovo incarico. Abbiamo ben quattro milioni di finanziamenti da spendere. Non è tempo di pensare a diatribe varie insomma. Abbiamo un programma da portare avanti per il bene del paese che ci ha votato. Ci sono voluti due anni per ottenere i soldi, e ora dobbiamo lavorare». Al posto di Loddo è entrata in Giunta Claudia Mocci. Si occuperà di bilancio e programmazione.

