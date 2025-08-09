Dopo la crisi in maggioranza, martedì, alle 18,30, si ritorna in aula a Ghilarza. All’ordine del giorno l’assestamento al bilancio con la salvaguardia degli equilibri, il punto che la volta scorsa non era passato dopo aver incassato i voti contrari, oltre che dell’opposizione, dei due consiglieri di maggioranza Renato Giovannetti (capogruppo della colazione guidata dal sindaco Stefano Licheri) e Giuseppe Fadda oltre che l’astensione sempre del consigliere di maggioranza Bastiano Caddeo.

Sono stati giorni tesi, dove si è cercato di fare la quadra e ricucire gli strappi interni alla maggioranza che già si erano manifestati in precedenti consigli. Un segnale di apertura era arrivato con la richiesta del consigliere Fadda di convocare una riunione di gruppo per discutere dell’accaduto e trovare possibili soluzioni. E sempre Fadda ha inoltrato al sindaco la richiesta di convocazione di Consiglio. Chi invece non ha partecipato a quella riunione e che dunque al momento sembra ancora in rotta con il gruppo è Giovannetti, mentre Bastiano Caddeo ha espresso la volontà di proseguire come Fadda per il bene del paese e scongiurare la perdita di importanti finanziamenti. A rischio, infatti, c’erano qualcosa come 300mila euro, la realizzazione di due parchi giochi e dei campi da padel.

Ora nuovo banco di prova in aula. All’ordine del giorno anche i punti rinviati nel precedente Consiglio: ratifiche di variazioni al bilancio, l'applicazione dell'avanzo e la designazione del capitano della Compagnia barracellare per il triennio 2025-2027. Nel caso la seduta dovesse andare deserta, il sindaco ha fissato la seconda convocazione per il 13 agosto alle 19,30.

