Cambio di poltrona a Riola Sardo. Simona Loddo non è più la vice sindaca. Ha preso il suo posto Davide Demontis. Così ha deciso il primo cittadino Lorenzo Pinna. Con un decreto è stata nominata invece assessora al Bilancio e alla programmazione Claudia Mocci.

Il primo cittadino di Riola Sardo Lorenzo Pinna non parla di malumori in Giunta: «Come si legge nella determina la vice sindaca si è dimessa pochi giorni fa per motivi personali. Purtroppo per impegni lavorativi non poteva più portare avanti il suo impegno in Comune. Mi dispiace ma apprezzo la sua sincerità e onestà».

«Così facendo – continua il sindaco – viene data la possibilità a un’altra persona di lavorare per il bene del paese. Per me non è stato un fulmine a ciel sereno. Sapevo già da giorni le sue intenzioni. Ringrazio Simona Loddo per il lavoro svolto fino a oggi».

