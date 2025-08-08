Alla campidanese e ai frutti di mare, ma anche con verdure e naturalmente con bottarga: insomma, pasta per tutti i gusti e palati. Domani, sabato 9 agosto, a Solanas, frazione di Cabras, torna l’appuntamento culinario “C’è pasta per te”, la sagra dedicata a uno degli alimenti preparo con le farine del Sinis che da anni attira tantissimi turisti.

Organizza l’evento il coro popolare maschile “Santa Barbara”. La manifestazione si svolgerà in via Principessa Maria Josè, di fronte al parco del centro sociale: fa parte del cartellone di eventi estivi promossi dal Comune. Tavole apparecchiate a partire dalle 20.

A chiudere il menù saranno poi formaggio e frutta. In concomitanza all’appuntamento si svolgerà “Cabras Balla”, con suoni e canti della tradizione e l’esibizione di diversi cori dell’Isola.

