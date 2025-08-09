Masullas, in dirittura d'arrivo i progetti di riqualificazione da 340.000 euroSaranno interessate alcune aree ed edifici pubblici del paese
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Sono in corso di approvazione, da parte della Giunta comunale di Masullas, i progetti esecutivi per la partecipazione a due bandi regionali. Il primo riguarda la partecipazione all’avviso per la concessione di contributi per la riqualificazione dei centri urbani; il secondo riguarda, invece, la concessione di un finanziamento per la riqualificazione degli edifici pubblici.
Entrambi i progetti sono da 340.000 euro (300.000 richiesti alla Regione e 40.000 di cofinanziamento comunale). Per quanto riguarda la riqualificazione del centro urbano, l’esecutivo guidato da Ennio Vacca ha intenzione di intervenire su 4 spazi verdi da rigenerare: il giardino dell’area Pip nel quale sono presenti gli Ulivi Secolari, di fronte al Museo, nelle aree della Scuola Media e accanto alla palestra delle Scuole elementari.
Il bando sugli edifici, invece, riguarderà il miglioramento strutturale del Museo Aquilegia, dal punto di vista della manutenzione straordinaria. «La volontà è quella di risistemare queste aree che oggi non è possibile fruire pienamente e dargli nuova vita», puntualizza il sindaco.