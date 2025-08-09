Sono in corso di approvazione, da parte della Giunta comunale di Masullas, i progetti esecutivi per la partecipazione a due bandi regionali. Il primo riguarda la partecipazione all’avviso per la concessione di contributi per la riqualificazione dei centri urbani; il secondo riguarda, invece, la concessione di un finanziamento per la riqualificazione degli edifici pubblici.

Entrambi i progetti sono da 340.000 euro (300.000 richiesti alla Regione e 40.000 di cofinanziamento comunale). Per quanto riguarda la riqualificazione del centro urbano, l’esecutivo guidato da Ennio Vacca ha intenzione di intervenire su 4 spazi verdi da rigenerare: il giardino dell’area Pip nel quale sono presenti gli Ulivi Secolari, di fronte al Museo, nelle aree della Scuola Media e accanto alla palestra delle Scuole elementari.

Il bando sugli edifici, invece, riguarderà il miglioramento strutturale del Museo Aquilegia, dal punto di vista della manutenzione straordinaria. «La volontà è quella di risistemare queste aree che oggi non è possibile fruire pienamente e dargli nuova vita», puntualizza il sindaco.

