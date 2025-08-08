Disagi nelle abitazioni. Martedì 12 agosto le squadre di Abbanoa hanno in programma un intervento di manutenzione nel territorio del Comune di Oristano.

I lavori saranno eseguiti sulla condotta foranea del ponte tubo del Rimedio, a servizio dei Comuni di Cabras e Nurachi. Durante l'esecuzione dell'intervento, che inizierà alle 8 e si concluderà secondo le ore entro le 17, verrà effettuata l'interruzione del flusso idrico, ecco perché saranno previste cali di pressione e temporanee interruzioni dell'erogazione nell'abitato di Nurachi, in quello di Cabras e nelle località di Solanas, San Giovanni e Is Arutas. Il servizio riprenderà a pieno regime a conclusione delle operazioni di manutenzione.

«Sarà cura dei tecnici del gestore contenere quanto più possibile l'orario di interruzione e anticipare il riavvio dell'erogazione qualora l'intervento dovesse essere concluso in anticipo - fanno sapere da Abbanoa - Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24».

Abbanoa ricorda che alla ripresa dell'erogazione l'acqua potrebbe essere transitoriamente torbida a causa dello svuotamento e successivo riempimento delle tubazioni.

