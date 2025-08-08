Bosa, si aspettano migliaia di maschere per il carnevale estivoTutto pronto in città per uno degli appuntamenti più attesi
Tutto pronto in città per uno degli appuntamenti più attesi dell’estate in Sardegna: il Carnevale Estivo bosano, in programma sabato 9 agosto. Vie e piazze del centro saranno invase da maschere con musica, colori e allegria. Un evento che ogni anno richiama migliaia di persone, tra residenti e turisti, desiderosi di vivere un’esperienza unica nel suo genere.
Organizzato dal Comune di Bosa in collaborazione con l’Associazione Karrasegare ‘Osincu, guidata da Giampietro Deriu, il carnevale estivo è il fratello solare della celebre edizione invernale, già riconosciuta dalla Regione come uno dei carnevali identitari della Sardegna. Il format è semplice ma travolgente: travestimenti, spontaneità e tanto rumore. Cosa viene richiesto per partecipare? Un camice bianco, il viso dipinto, una parrucca o un cappello originale e soprattutto voglia di divertirsi e far festa tutti insieme anche con persone mai viste. Un omaggio agli anni ’80 che unisce tutti sotto lo stesso spirito giocoso e comunitario.
E per dare ritmo alla serata, l’invito degli organizzatori è chiaro: «Portate uno strumento, anche improvvisato, che faccia rumore!» Tamburelli, fischietti, pentole: tutto è benvenuto pur di animare la festa. Dalle 22, il centro storico si trasformerà poi in un palcoscenico a cielo aperto con la musica dei dj Sandro Murru e Stefano Liscia in piazza del Carmine, per una notte di balli e divertimento senza età. «Non è solo una festa, ma un’occasione per riscoprire l’anima più autentica della città», ricordano i bosani.