Prime piogge, Oristano va sott’acquaAllagamenti in varie zone della città: disagi e traffico in tilt
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
L’acquazzone che dalle prime ore della mattina si è abbattuto su Oristano ha causato grossi disagi.
Allagamenti nella piazza del Foro Boario che, nonostante i numerosi interventi, continua a essere una zona ad alto rischio. La circolazione è stata deviata, traffico in tilt. Problemi alla scuola dell'Infanzia di via Campania, ma anche in centro storico in particolare in via Dritta dove l’acqua ha causato grossi disagi anche ai locali.
Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco anche nei paesi dell’hinterland.