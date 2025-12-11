Tanca Regia capitale dell’Endurance con la finale del Circuito Asvi Giovani Cavalli e le gare per la Coppa Sardegna e il Campionato sardo.

Gran finale domenica con i tre eventi organizzati dall’Asvi, l’agenzia regionale di Sviluppo e Valorizzazione Ippica. Il via alle 8 con la partenza dei primi concorrenti per le diverse competizioni, che vedranno in lizza i migliori cavalieri e amazzoni della Sardegna.

La Cen B gareggerà su un tracciato di 87 km: i binomi percorreranno tre giri del circuito rosso che parte e arriva dall’azienda di Abbasanta e passa vicino a Sant’Ignazio e la Chiesa di Sant’Agostino, un tragitto con squarci di paesaggio suggestivi, al di là delle difficoltà tecniche. La Cen A compirà, invece, solo due giri per un totale di 58 km, mentre la Debuttanti farà un solo giro dell’anello rosso, vale a dire 29 km.

La finale del Circuito Asvi Giovani Cavalli nati e allevati in Sardegna mette in palio un montepremi da 12 mila euro da dividersi fra le tre categorie: la Cen B gareggerà coi cavalli di 6 anni, la Cen A sui 5 anni e i Debuttanti coi cavalli di 4 anni.

Anche per la Coppa di Sardegna ci sono in gara la Cen B, la Cen A e la Debuttanti. Quanto alla terza competizione il Campionato sardo prevede una gara unica ma, anche in questo caso, con la Cen B, Cen A e Debuttanti. Infine, una quarta categoria: la Debuttanti Under 14, dove cavalieri e amazzoni, data la giovane età, gareggeranno su un tracciato più facile, l’anello bianco, che dovranno percorrere due volte per un totale di 21 km.

Il delegato tecnico della manifestazione è Gian Carlo Guaraglia, il presidente di giuria Maria Luigia Mulas, il presidente della Commissione veterinaria Serena Niccolini.

