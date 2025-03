Domenica, secondo appuntamento di “Passeg…Giare in Primavera”. Sarà la seconda camminata dell’edizione 2025 dell’innovativa iniziativa curata dal Consorzio Due Giare per promuovere il territorio, attraverso passeggiate nei territori e scoprire così il grande patrimonio naturalistico, archeologico, architettonico, tradizioni, oltre ai sapori locali.

Una valorizzazione del territorio articolata in dieci uscite complessive che coinvolgeranno tutti i comuni del Consorzio. La gestione tecnica è stata affidata alla società Sardegna Trail. L’itinerario della seconda tappa, con partenza alle 9, prenderà via da Pompu in direzione Curcuris; nel corso della giornata verrà toccato il centro storico, il Museo del Pane e il nuraghe “Santu Miali” a Pompu, le chiese di San Sebastiano e Santa Maria a Curcuris.

I partecipanti percorreranno un percorso di poco meno di 13 chilometri, adatto a camminatori abituali, con un dislivello di 270 metri.

© Riproduzione riservata