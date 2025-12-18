A cento anni dalla sua nascita, la parte più pregiata dei minerali della collezione privata di Gianni Atzori verranno donati al Comune di Pau. È quanto voluto dai suoi familiari, in occasione del centenario dalla nascita di Atzori (a Oristano, nel 1925), insegnante elementare, figura politica oristanese, artigiano-artista e uomo di cultura.

«La sua memoria – commenta Alessia Valente, sindaca di Pau - sarà onorata e custodita grazie a un atto di immensa generosità e di grande valore culturale. Questi minerali non rappresentano soltanto un tesoro geologico, ma diventano parte integrante del patrimonio storico e identitario di Pau».

I minerali da lui trovati e collezionati, la passione di una vita, sono stati catalogati e consegnati all’amministrazione comunale del piccolo paese dell’ossidiana, dove saranno esposti. Poco lontano dal Museo dell’Ossidiana, che ospitano alcune opere artigianali dello stesso Atzori. L'esposizione sarà aperta e fruibile dal 2026.

«La collezione – conclude la sindaca – permetterà alle future generazioni di comprendere la ricchezza del nostro sottosuolo e di mantenere vivo il ricordo di un uomo che ha saputo guardare la nostra terra con occhi unici. Il Signor Atzori era un esempio vivente di come la curiosità e l'amore per la propria terra possano portare a scoperte importanti. Ci impegneremo a valorizzare questa donazione, trovandole la collocazione più degna all'interno delle nostre strutture, affinché possa essere ammirata e studiata da residenti e visitatori».

© Riproduzione riservata