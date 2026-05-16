Palmas Arborea, in biblioteca l'iniziativa "Rinascere Leggendo"Per informazioni e iscrizioni ci si può rivolgere in Biblioteca, in via Verdi
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
In occasione dell’iniziativa “Il Maggio dei Libri”, la Biblioteca comunale di Palmas Arborea organizza un pomeriggio dedicato ai bambini tra storie, letture e laboratori creativi sul tema della primavera e della rinascita.
Un doppio appuntamento, intitolato “Rinascere Leggendo – Ogni libro è una creatura viva”, nel quale si intrecceranno storie e attività dedicate ai piccoli dai 5 ai 9 anni.
Si inizierà mercoledì 20 maggio, alle 17, nella struttura di Palmas Arborea; il giorno dopo, invece, sarà la volta di Tiria, alle 16. Il laboratorio è aperto massimo a 10 bambini. Per informazioni e iscrizioni ci si può rivolgere in Biblioteca, in via Verdi, contattarla telefonicamente (0783028221) o via e-mail (biblioteca@comune.palmasarborea.or.it).