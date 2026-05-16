In occasione dell’iniziativa “Il Maggio dei Libri”, la Biblioteca comunale di Palmas Arborea organizza un pomeriggio dedicato ai bambini tra storie, letture e laboratori creativi sul tema della primavera e della rinascita.

Un doppio appuntamento, intitolato “Rinascere Leggendo – Ogni libro è una creatura viva”, nel quale si intrecceranno storie e attività dedicate ai piccoli dai 5 ai 9 anni.

Si inizierà mercoledì 20 maggio, alle 17, nella struttura di Palmas Arborea; il giorno dopo, invece, sarà la volta di Tiria, alle 16. Il laboratorio è aperto massimo a 10 bambini. Per informazioni e iscrizioni ci si può rivolgere in Biblioteca, in via Verdi, contattarla telefonicamente (0783028221) o via e-mail (biblioteca@comune.palmasarborea.or.it).

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