Dalle economie di gara nascono nuove asfaltature. Il Comune torna a intervenire su tratti rimasti finora ai margini del primo appalto, trasformando un risparmio contabile in cantieri concreti. Le nuove pennellate d’asfalto interesseranno Nuraxinieddu, Silì e Donigala. La Giunta comunale ha approvato il progetto di completamento della manutenzione stradale per un importo complessivo di 75.836,45 euro, finanziato interamente con le economie generate dal ribasso d’asta sul maxi intervento da 250 mila euro sostenuto dalla Regione. In sostanza, i lavori già eseguiti sono costati meno del previsto e le risorse avanzate vengono ora reinvestite per risolvere altre criticità della viabilità locale.

Nel dettaglio, il progetto prevede interventi sulla bretella di collegamento tra la SS 292 e la SP 91 nell’abitato di Nuraxinieddu, un punto strategico per i collegamenti extraurbani, e sulle vie San Pietro e Paolo VI a Silì, strade centrali per l’accesso alla chiesa parrocchiale e ai servizi della frazione più popolosa. Sempre a Silì sono inoltre previsti lavori di completamento su alcuni tratti della strada extraurbana, dove l’asfalto ammalorato richiede interventi di risanamento più estesi. A Donigala, infine, l’attenzione si concentra su vico Sant’Antonino, con opere mirate alla messa in sicurezza della carreggiata e dei percorsi pedonali.

Il progetto nasce dal ribasso del 29,127 per cento ottenuto in fase di gara sull’appalto principale, che ha consentito di chiudere il primo stralcio con un’economia di oltre 75 mila euro. Una somma che l’amministrazione ha scelto di reinvestire interamente in nuove asfaltature e interventi sulla sicurezza stradale.

I lavori di completamento sono stati affidati all’impresa Meloni srl di Ghilarza, già impegnata nel primo intervento, con un cronoprogramma di 30 giorni per la chiusura del cantiere.

