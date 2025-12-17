Nadale Iscanesu 2025, appuntamento a Scano MontiferroTante le iniziative in programma
Ricco il calendario de su Nadale Iscanesu per festeggiare la Natività e l’inizio dell’anno nuovo. Eventi per tutta la comunità scanese, per stare insieme e vivere in un clima sereno le festività.
Riguardo e vicinanza verso la terza età venerdì 19 dicembre con il Natale dell’anziano presso San Nicolò. Il giorno dopo, sabato 20, proiezione al Teatro Nonnu Mannu del film “Quo Vadis Sardinnia” di Antonio Conzu. Martedì 23 concerto di Carla Denule al teatro Nonnu Mannu. La vigilia della Natività, Babbo Natale consegnerà i regali in moto. Il giorno di Santo Stefano la supertombola di Natale. Domenica 28 proiezione del film Nemos di MarcoAntonio Pani.
Lunedì 29 presepi per strada con il canto de Su Cuncordu Beranula. Dopo i festeggiamenti dell’anno nuovo domenica 4 gennaio il gioco a quiz per bambini Indovina chi?, in piazza Cabras. Il giorno dopo, lunedì 5 concerto con il coro “Carrales” al teatro Nonnu Mannu. Sabato 10 la festa del vino con “Binu nou” per tastare il nettare di Bacco per le carrelas dell’antico centro abitato, organizzato dalla Consulta Giovanile scanese. Organizza il Comune, la Pro Loco, associazione volontariato La Sorgente e CGS.