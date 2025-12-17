Incidente all’altezza di Santa Cristina, fila chilometrica sulla 131Traffico paralizzato in territorio di Paulilatino, cinque mezzi coinvolti
Incidente con cinque mezzi coinvolti e traffico nel caos sulla 131 in direzione Cagliari.
Il maxi tamponamento è avvenuto sulla Carlo Felice all’altezza di Santa Cristina, in territorio di Paulilatino.
Stando a quanto si apprende sono rimasti danneggiati un autocarro e quattro auto. C’è un’ambulanza sul posto ma l’unico ferito ha rifiutato il ricovero.
Intanto si è creata una coda chilometrica che ha diviso la Sardegna in due. I rilievi sono stati effettuati dalla polizia stradale di Oristano.
(Unioneonline)