Incidente con cinque mezzi coinvolti e traffico nel caos sulla 131 in direzione Cagliari.

Il maxi tamponamento è avvenuto sulla Carlo Felice all’altezza di Santa Cristina, in territorio di Paulilatino.

Stando a quanto si apprende sono rimasti danneggiati un autocarro e quattro auto. C’è un’ambulanza sul posto ma l’unico ferito ha rifiutato il ricovero.

Intanto si è creata una coda chilometrica che ha diviso la Sardegna in due. I rilievi sono stati effettuati dalla polizia stradale di Oristano.

