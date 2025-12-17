Non è stato solamente un animale da lavoro, l’asino sardo ha rivestito un ruolo molto importante nella vita sociale dell’uomo di campagna. È stato il braccio destro del contadino nel duro lavoro agricolo ma anche un fedele compagno. Ne tratteggiano un profilo dettagliato tra zootecnia e aspetto sociale Giovanni Serra e la moglie Franca Carboni che hanno scritto il libro "L’asino Sardo".

La presentazione venerdì 19 dicembre nel salone del Centro di Cultura popolare alle 18. Dialogano con gli autori Maria Arca presidente del Centro e il veterinario Francesco Deiala.

Serra e Carboni, che hanno un allevamento di asini, raccontano il contatto con il simpatico animale in grado di cambiare addirittura la vita delle persone, e procurargli indubbi benefici. Tra storia, scienza, leggenda, proverbi ed esempi tratti dalla letteratura e dalla cultura popolare, gli autori condividono ricordi e aneddoti personali che, nell’informare, non mancano di divertire e, addirittura, commuovere il lettore. Un libro che meraviglia e rasserena, perfetta sintesi degli effetti positivi di un’esperienza decennale di vita con gli asini, che conserva ancora intatto l’entusiasmo degli esordi.

L'evento è organizzato dal Centro di Cultura per l'educazione permanente UNLA, con il patrocinio del Comune di Santu Lussurgiu e della Regione.

