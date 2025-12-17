Nel prossimo weekend, Marmilla ancora protagonista con le sue immagini.

Da venerdì a domenica, infatti, sono in programma 3 nuovi tagli del nastro per le mostre del progetto fotografico “Nove piazze per la fotografia: esplorare il territorio – dentro le case”, curato da Salvatore Ligios e ideato dal Consorzio Due Giare per raccontare la Marmilla e promuoverne il territorio. Un progetto che vuole raccontare gli spazi più intimi delle abitazioni assieme alle storie dei residenti che le abitano, attraverso i “clic”.

Venerdì 19 dicembre, alle 16.30, sarà la volta di Baressa, con la presentazione del racconto fotografico di Manuela Vacca “Giochi Universali”.

Sabato 20 dicembre ci si sposterà ad Assolo, alle 16.30, con “Abitare” di Simone Mizzotti. Domenica 21 dicembre, infine, dalle 15.30 ci si sposterà a Baradili per “Casa Lavra, Casa Usai” di Luca Nostri. Anche quest’anno tutte le 150 foto saranno contenute all’interno di un catalogo.

