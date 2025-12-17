Anche a Cabras prende forma il Natale con un ricco calendario di appuntamenti pensato per accompagnare la comunità durante le festività, tra momenti di svago per le famiglie, musica e tradizioni. Si comincia sabato 20 dicembre, alle 15 in piazza Don Sturzo, con il Villaggio di Babbo Natale: un pomeriggio dedicato ai più piccoli, con attrazioni, animazioni e giochi gonfiabili, arricchito dall’intrattenimento musicale a cura del Coro Santa Barbara Solanas. Le iniziative proseguono domenica 21 dicembre. In mattinata, dalle 11.30 alle 12.30, la passeggiata musicale natalizia della Banda musicale Mariano Bartolucci di Cabras animerà le vie e le piazze del centro storico.

In serata, alle 19, nella chiesa di Santa Maria Assunta, si terrà il concerto Cantiamo il Natale 2025, con la partecipazione dei cori di Cabras e cori ospiti, per un momento di musica e condivisione in clima natalizio. Sabato 27 dicembre, alle 19, l’Auditorium del Centro Polivalente ospiterà Archi d’incanto, il concerto delle feste dell’Orchestra Academia della Sardegna. Il programma si completerà con un ultimo appuntamento, con data in via di definizione, sempre alle 19, all’Auditorium del Centro Polivalente, con il Concerto de Canzoni Longa Crabarissa. Un calendario ricco e variegato che invita cittadini e visitatori a vivere il Natale a Cabras come un’occasione di incontro, partecipazione e valorizzazione delle tradizioni locali.

