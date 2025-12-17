"Aspettando il Natale", appuntamento ad AssoloIl 20 dicembre tante le iniziative in programma per grandi e più piccoli
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Anche ad Assolo ci si prepara ad accogliere le imminenti festività, con l’iniziativa “Aspettando il Natale”. In programma un calendario di eventi, promosso dall’amministrazione comunale e realizzato in collaborazione con l’associazione culturale “Palazzo d’Inverno”, che fonde cultura, musica e tradizione; un cartellone che vuole valorizzare e promuovere le peculiarità dei centri più piccoli coinvolgendo attivamente residenti e visitatori negli spazi più suggestivi del paese.
Il via sabato 20 dicembre con un doppio appuntamento dedicato a grandi e piccini. Alle 16.30, negli storici spazi di Casa Sedda, l’arrivo di Babbo Natale e pomeriggio dedicato ai piccoli e alle loro famiglie, con giochi a tema, musica e baby dance. Chiude una mini parata che accompagnerà i partecipanti fino alla piazzetta principale. Alle 18, lo spettacolo “Sonus e Ballus in Pratza”, in compagnia del fisarmonicista Nicola Tatti che animerà la serata con musiche e danze della tradizione sarda per uno spettacolo adatto a tutte le età.
La manifestazione “Aspettando il Natale” proseguirà poi con altri momenti spettacolari e conviviali fino all’arrivo del nuovo anno.
La rassegna è organizzata dall’Associazione Culturale Palazzo d’Inverno con il contributo del Comune di Assolo, dell’Assessorato alla Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport della Regione Autonoma della Sardegna e del Ministero della Cultura.