Anche ad Assolo ci si prepara ad accogliere le imminenti festività, con l’iniziativa “Aspettando il Natale”. In programma un calendario di eventi, promosso dall’amministrazione comunale e realizzato in collaborazione con l’associazione culturale “Palazzo d’Inverno”, che fonde cultura, musica e tradizione; un cartellone che vuole valorizzare e promuovere le peculiarità dei centri più piccoli coinvolgendo attivamente residenti e visitatori negli spazi più suggestivi del paese.

Il via sabato 20 dicembre con un doppio appuntamento dedicato a grandi e piccini. Alle 16.30, negli storici spazi di Casa Sedda, l’arrivo di Babbo Natale e pomeriggio dedicato ai piccoli e alle loro famiglie, con giochi a tema, musica e baby dance. Chiude una mini parata che accompagnerà i partecipanti fino alla piazzetta principale. Alle 18, lo spettacolo “Sonus e Ballus in Pratza”, in compagnia del fisarmonicista Nicola Tatti che animerà la serata con musiche e danze della tradizione sarda per uno spettacolo adatto a tutte le età.

La manifestazione “Aspettando il Natale” proseguirà poi con altri momenti spettacolari e conviviali fino all’arrivo del nuovo anno.

La rassegna è organizzata dall’Associazione Culturale Palazzo d’Inverno con il contributo del Comune di Assolo, dell’Assessorato alla Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport della Regione Autonoma della Sardegna e del Ministero della Cultura.

© Riproduzione riservata